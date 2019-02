Trump tvitnil, da demokrati podpirajo pobijanje dojenčkov

Washington, 26. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je doslej demokrate obtoževal, da podpirajo morilce, tihotapce mamil in teroriste, v ponedeljek pa je seznamu dodal še, da so za pobijanje dojenčkov. Demokrati v senatu so glasovali proti republikanskemu predlogu za zapiranje zdravnikov, ki med splavom ne skušajo rešiti novorojenčka.