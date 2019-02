Zaradi oviranja pomoči ZDA uvedle sankcije proti venezuelskim guvernerjem

Washington, 25. februarja - ZDA so danes uvedle sankcije proti guvernerjem štirih zveznih držav Venezuele, ki jih povezujejo z režimom predsednika Nicolasa Madure, ker so konec tedna pomagali preprečiti dostavo humanitarne pomoči lačnemu prebivalstvu. ZDA so zaradi tega zahtevale tudi sklic izredne seje Varnostnega sveta ZN.