Nezdravljena izguba sluha v Sloveniji po podatkih Hear-it stane 600 milijonov evrov letno

Ljubljana, 25. februarja - V Sloveniji živi okoli 88.000 ljudi z nezdravljeno, ohromljujočo izgubo sluha, ki v Sloveniji stane 600 milijonov evrov letno. To je 6800 evrov letno na osebo z nezdravljeno ohromljujočo izgubo sluha, so sporočili iz neprofitne organizacije Hear-it. Stroški so povezani z nižjo kakovostjo življenja in višjo brezposelnostjo med omenjenimi ljudmi.