Irak bo sodil več francoskim džihadistom, ki jih je sprejel iz Sirije

Bagdad/Pariz, 25. februarja - Iraška sodišča bodo sodila najmanj 13 francoskim državljanom, ki so se v Siriji pridružili skrajni skupini Islamska država (IS), je danes dejal iraški predsednik Barham Saleh. Francoske džihadiste so Iraku predale Sirske demokratične sile (SDF), ki so jih zajele med spopadi na vzhodu Sirije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.