Na Hrvaškem nova tragedija migrantov

Zagreb/Karlovec, 25. februarja - Hrvaški policisti in reševalci so v nedeljo v reki Mrežnica blizu Karlovca našli truplo migranta, ki je utonil v reki. Reševalci so danes nadaljevali iskalno akcijo za še enim migrantom, ki naj bi se ponesrečil ob poskusu prečkanja reke. Policija je kasneje sporočila, da so tudi njegovo truplo našli v Mrežnici.