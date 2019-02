Ceni reguliranega bencina in dizla na najvišji ravni letos

Ljubljana, 26. februarja - Regulirani pogonski gorivi, neosvinčen 95-oktanski bencin in dizel, sta se na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest podražili in dosegli najvišji ravni letos. Bencin se je podražil za 3,9 centa na 1,246 evra, dizel pa za 2,8 centa na 1,266 evra za liter.