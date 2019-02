Na Otoku danes rekordno topel februarski dan

London, 25. februarja - V Veliki Britaniji so danes zabeležili najtoplejši februarski dan, odkar beležijo temperature. Po podatkih vremenoslovcev se je živo srebro najvišje povzpelo v kraju Trawsgoed v Walesu, na 20,3 stopinje. To je tudi prvič, da so na Otoku pozimi zabeležili več kot 20 stopinj Celzija, poroča britanski BBC.