Vestagerjeva in Bertoncelj o sprostitvi preostalih omejitev za NLB, glede Abanke brez sprememb

Ljubljana, 25. februarja - Evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager in finančni minister Andrej Bertoncelj sta se danes pogovarjala tudi o trenutnem stanju pri privatizaciji NLB in Abanke. Glede NLB je na mizi pobuda po odpravi preostalih omejitev za banko do dokončanja privatizacije, glede Abanke pa kljub nekaterim stališčem v politiki sprememb za zdaj očitno ni.