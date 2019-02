Šarm el Šejk, 25. februarja - London in Bruselj "dobro napredujeta v pogovorih" o brexitu, so po današnjem srečanju predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja in britanske premierke Therese May v Egiptu sporočili iz komisije. S predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom pa je Mayeva govorila o preložitvi izstopa, ki bi bila po njegovem mnenju razumna.