Britanski parlament danes znova o prihodnjih korakih pri brexitu

London, 27. februarja - Britanski poslanci bodo danes znova glasovali o prihodnjih korakih v procesu izstopa Velike Britanije iz Evropske unije. Med drugim bodo glasovali o predlogu premierke Therese May, da bo parlament do sredine marca glasoval o izstopnem sporazumu ter nato morda še o zavrnitvi brexita brez dogovora in njegovi preložitvi.