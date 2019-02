Tedenska napoved - rekreacija od 26. 2. do 4. 3.

IZBRANI DOGODKI

20. akcija 60 vzponov na Katarino

V petek, 1. marca, se začne tradicionalna kolesarska akcija 60 vzponov na Katarino, cilj pa je 60-krat prikolesariti iz doline do Gostilne Na vihri - Katarina nad Ljubljano. Kolesarji, ki bi želeli sodelovati, se lahko prijavite v gostišču Vihra. Informacije: www.kkmedvode.com

53. smuk za trofejo Svinjska glava

Smuk za trofejo Svinjska glava je tradicionalna pustna prireditev, ki se odvija vsako leto, že od leta 1967 dalje. Je zabavna prireditev v maskah za vse generacije, od najmlajših do najstarejših. Večjih sprememb v primerjavi s preteklimi prireditvami ne bo, ker so svinje že dodobra utečene in bi jim nenadne spremembe povsem porušile navade. Vzemite koledarje in si zaznamujte nedeljo, 3. marec, ko se srečamo na eni najstarejših pustnih prireditev. Informacije: http://turizem.jesenice.si

KOLEDAR

TOREK, 26. februarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SREDA, 27. februarja

BREŽICE - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

ČETRTEK, 28. februarja

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

HOČE - Po mejah občine; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

ŠKOFJA LOKA - Žiri - Sivka - Sovodenj; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

PETEK, 1. marca

LJUBLJANA - S kolesom po vrhovih okrog Ljubljane (sezonska akcija); turno kolesarstvo. Informacije: www.sportnodrustvozadvor.si

MARIBOR - Nadaljevalni tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MEDVODE - 20. akcija 50 vzponov na Katarino (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.kkmedvode.com

SOBOTA, 2. marca

LJUBLJANA - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Triglavska stena; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Lučki Dedec (2023 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Sveta Trojica (1106 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Jurčičev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tek.si tečaji teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.tek.si

TRŽIČ - Odprto občinsko prvenstvo v veleslalomu; alpsko smučanje. Informacije: www.sztrzic.si

TRŽIČ - Sveta Gora (681 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BEGUNJE NA GORENJSKEM - 3D Zimski trojček 2019; lokostrelstvo.

BLED - Zelenica (1536 m); turno smučanje. Informacije: http://pd-bled.si/

BLED - Zelenica (1536 m); planinstvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BOHINJ - Pokal Senožet - nočna tekma v veleslalomu; alpsko smučanje. Informacije: www.bohinj.si/prireditve/pokal-senozet/

DRAVOGRAD - Lonzakopfl (Avt, 2317 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pddravograd.com

IZOLA - ReXov tek; tek. Informacije: www.ljudstvotekacev.si

KAMNIK - Pustni smuk na Mali planini; alpsko smučanje. Informacije: www.pdbajtar.si

KAMNIK - Jurčičeva pot; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

MARIBOR - Izlet s krpljami; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Nadaljevalni zimski tečaj in bivakiranje; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Tojzlov vrh (703 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MENGEŠ - Stari tabor (603 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-menges.si

MEŽICA - Reibenkofel (Avt, 2386 m); turno smučanje. Informacije: www.pdmezica.si/

MISLINJA - Jurčičev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVO MESTO - Jurčičeva pot; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/, www.pd-novomesto.si/

NOVO MESTO - Glinščica (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

POKLJUKA - Pokal SLOvenSKI maratoni 2019: 29. pokljuški maraton AS; tek na smučeh. Informacije: www.kgtpapez.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Jurčičev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠKOFJA LOKA - 23. pohod čez Blegoš na Lubnik; planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

VIŠNJA GORA - 26. pohod po Jurčičevi poti; pohodništvo. Informacije: www.jurcicevapot.si

VOJNIK - Nanos (1240 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

VOJNIK - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ZAGORJE OB SAVI - 4. turnir za jakostno lestvico; namizni tenis. Informacije: www.sdizlake.si

ZREČE - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

GORENJA VAS - 26. pohod po Jurčičevi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

NEDELJA, 3. marca

LJUBLJANA - Osolnik (858 m), Gontarska planina (894 m), Govejek (734 m); pohodništvo. Informacije: Anica Žmavc, 041 313 954; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Aab pustni turnir; tenis. Informacije: www.aabdrustvo.si/

LJUBLJANA - Gmeineck (Avt, 2592 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Stenar (2501 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kojnik in Golič (890 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Arihova peč (Avt, 1000 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - Ferate Glinščice (Ita); planinstvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BREŽICE - Samoborsko gričevje; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

DOBROVO - Cerje; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

JESENICE - 53. smuk za trofejo Svinjska glava; alpsko smučanje. Informacije: http://turizem.jesenice.si

JESENICE - Pokal Slovenije v rekreativnem sankanju: 58. pokal mesta Jesenic; sankanje - naravne proge. Informacije: Klemen Rev, 051372753

KOPER - Pust; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJSKA GORA - Rekreativni veleslalom; alpsko smučanje. Informacije: www.timingljubljana.si

LOGATEC - Sveta Ana (484 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

NOVA GORICA - Pohod Izola Belvedere - Portorož Lucija; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si

POLHOV GRADEC - Lašček (1071 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POSTOJNA - Pustno kolesarjenje po obali - skupaj z OPD Koper; turno kolesarstvo. Informacije: http://pdpostojna.si

PRESERJE - Sveta Gora (681 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Povirski pohod; pohodništvo. Informacije: www.povir.si

TRŽIČ - Odprto prvenstvo v veleslalomu; alpsko smučanje. Informacije: www.lompodstorzicem.si/

VIPAVA - Po Vojkovih poteh; pohodništvo. Informacije: www.pd-podnanos.si/

LJUBELJ - Zelenica 2019; turno smučanje. Informacije: www.zelenicaskiraid.eu

PONEDELJEK, 4. marca

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

