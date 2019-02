Pri KUD Logos od Cicerona in srednjeveške lirike do sodobne italijanske poezije

Ljubljana, 25. februarja - Založba KUD Logos je predstavila izdaje z letnico 2018, ki po besedah urednika istoimenske knjižne zbirke Gorazda Kocijančiča prinašajo klasična dela različnih izročil, med njimi knjigi rimskega politika in filozofa Cicerona ter pomembnega budističnega misleca Nagarjune. Zbirki poezije so dodane pesmi Jacoponeja iz Todija in Alde Merini.