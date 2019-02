Ptujski kmetje za zagotovitev stoodstotne sledljivosti mesa

Ptuj, 25. februarja - Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Ptuj in predstavniki tamkajšnjih zadrug so na današnji seji sveta območne enote med drugim razpravljali o problematiki sledljivosti mesa in od odgovornih v državi zahtevali, da zagotovijo stoodstotno sledljivost porekla mesa in izdelkov ter kakovost vsem potrošnikom, tako posameznikom kot javnim zavodom.