Šmarje pri Jelšah, 3. marca - Razvojna agencija Sotla od začetka tega leta pa do konca junija leta 2020 sodeluje v projektu kmetijskega ministrstva Pametne vasi za jutri. Poudarek je na ohranitvi slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in jutri, so za STA povedali na agenciji Sotla.