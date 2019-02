V newyorškem muzeju MoMA rojstvo sveta po Mirojevo

New York, 26. februarja - V Muzeju moderne umetnosti (MoMA) je na ogled razstava Joan Miro: Birth of the World. Postavitev, ki vključuje okoli 60 del v Barceloni rojenega nadrealističnega slikarja Joana Miroja, obiskovalca popelje skozi razvoj umetnikovega figurativnega sveta, piše italijanska tiskovna agencija Ansa. Razstava je na ogled do 15. junija.