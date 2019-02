Darko Đurić v Splitu do norme za paraolimpijske igre

Split, 25. februarja - Na odprtem prvenstvu Hrvaške v Splitu je nastopila tudi slovenska paraplavalna reprezentanca. Najbolj zadovoljen se s tekmovanja vrača Darko Đurić, ki je v Dalmaciji zmagal na 50 in 200 m prosto in 50 m delfin, ob tem pa izpolnil normo za nastop na igrah v Tokiu 2020, so sporočili z Zveze za šport invalidov Slovenije.