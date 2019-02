Don Don s petmilijonsko investicijo v novo linijo krofov

Kranj, 25. februarja - Pekovsko podjetje Don Don nadaljuje investicijski cikel s postavitvijo najsodobnejše tovarne za cvrte proizvode v regiji. Investicija v vrednosti pet milijon evrov bo nadomestila 14 let staro linijo v Kranju, januarja pa je tam že stekla proizvodnja krofov. Kapaciteta nove linije je do šest milijonov kosov na mesec, so sporočili iz družbe.