Singapur, 25. februarja - Cene nafte so se kljub popuščanju napetosti v ameriško-kitajskem trgovinskem sporu danes znižale. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so v pogajanjih s Kitajsko dosegli pomemben napredek in da bo podaljšal rok za povišanje carin na uvoz iz Kitajske, ki je bil doslej 1. marec.