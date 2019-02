Brata Tkachuk s polovičnim izkupičkom

New York, 25. februarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so v noči na ponedeljek odigrali šest tekem, dve sta se končali po dodatnem delu igre. Washington Capitals so New York Rangers premagali s 6:5 po podaljšku, prav tako pa Minnesota Wild St. Louis Blues z 2:1. Najvišjo zmago večera je dosegla Arizona, ki je Winnipeg ugnala s 4:1.