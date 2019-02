New York le dočakal domačo zmago

New York, 25. februarja - Košarkarji v severnoameriški ligi NBA so v noči na ponedeljek odigrali tri tekme. New York je po 18 sušnih tekmah spet zmagal doma, s 130:118 je premagal San Antonio Spurs. Toronto Raptors so doma klonili proti Orlando Magic z 98:113, Denver Nuggets pa so Los Angeles Clippers premagali s 123:96.