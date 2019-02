Dvoršakova napredovala, Kuharičeva izpadla

New Delhi, 25. februarja - Slovenska strelka Živa Dvoršak se je prek današnjih eliminacij v disciplini malokalibrska puška trojni položaj prebila na torkovo kvalifikacijsko tekmo svetovnega pokala v indijskem New Delhiju. Ljubljančanka je prvi skupini osvojila tretje mesto, potem ko je zadela 1175 krogov, od tega 388 v klečečem, 397 v ležečem in 390 v stoječem položaju.