Moški poskušal ugrabiti letalo na poti iz Bangladeša v Dubaj

Daka, 24. februarja - Moški je danes poskušal ugrabiti letalo družbe Biman Bangladesh, ki je bilo na poti iz bangladeške Dake v Dubaj, so potrdili pri bangladeški agenciji za civilno letalstvo. Vseh 150 potnikov na krovu je na varnem. Moškega so varnostne sile ustrelile in aretirale, kasneje pa je podlegel ranam.