Nemci v Innsbrucku pričakovano do zmage, Slovenci daleč od odličja

Innsbruck, 24. februarja - Nemški smučarski skakalci so pričakovano osvojili naslov svetovnih prvakov na veliki skakalnici v Innsbrucku. Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe in Markus Eisenbichler so za 56,6 točke premagali Avstrijce na drugem in še za 11,1 točke več Japonce na tretjem mestu. Slovenci so bili na šestem mestu daleč od boja za medalje.