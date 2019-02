Vrhnika, 24. februarja - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v bližini Vrhnike ob 15.47 zabeležili zmeren potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 25 kilometrov zahodno od Ljubljane, potres pa so čutili prebivalci občin Vrhnika, Logatec, Dobrova - Polhov Gradec in Horjul.