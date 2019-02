Na Kubi steklo referendumsko glasovanje

Havana, 24. februarja - Na Kubi so vrata odprla volišča na referendumu o novi ustavi, ki med drugim priznava pravico do zasebne lastnine, a ohranja enopartijski sistem. Pričakovati je, da bodo Kubanci ustavo podprli, a manj prepričljivo, kot so doslej veljavno temeljno politično listino leta 1976, navaja nemška tiskovna agencija dpa.