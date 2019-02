Katja Višnar in Anamarija Lampič osvojili srebrno medaljo na SP

pripravil Jože Zidar

Seefeld, 24. februarja - Slovenski smučarski tekačici Katja Višnar in Anamarija Lampič sta osvojili srebrno medaljo na ekipnem sprintu v klasičnem slogu na svetovnem prvenstvu v Seefeldu. Zmagali sta Švedinji Stina Nillson in Maja Dahlqvist, ki sta bili 37 stotink pred Slovenkama, tretji sta bili Norvežanki Ingvild Flugstad Oestbergin in Maiken Caspersen Fala (+ 0,60).