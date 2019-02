Nemcema zlato v kombinaciji na SP, Slovenca 11.

Innsbruck, 24. februarja - Nemca Eric Frenzel in Fabian Riessle sta zmagala na ekipnem sprintu nordijskih kombinatorcev na svetovnem prvenstvu v Avstriji. Druga sta bila Norvežana Jan Schmid in Jarl Magnus Riiber (+8,2 sekunde zaostanka), tretja pa Avstrijca Franz-Josef Rehrl in Bernhard Gruber (+9,2).