Innsbruck, 24. februarja - Nemca Eric Frenzel in Fabian Riessle vodita po skokih na tekmi nordijskih kombinatorcev na svetovnem prvenstvu v Avstriji. Osem sekund za njima bosta tek na 2 x 7,5 km začela japonska brata Akito in Yoshito Watabe, tretja sta Avstrijca Bernhard Gruber in Franz-Josef Rehrl (+ 0:22). Slovenca Ožbej Jelen in Vid Vrhovnik sta deseta (+ 3:02).