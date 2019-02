Miha Šimenc in Janez Lampič 9. v finalu na SP

Seefeld, 24. februarja - Slovenska smučarska tekača Miha Šimenc in Janez Lampič sta bila deveta na ekipnem sprintu v klasičnem slogu na svetovnem prvenstvu v Seefeldu. Zmagala sta Norvežana Emil Iversen in Johannes Hoesflot Klaebo, druga sta bila Rusa Gleb Retivih in Aleksander Bolšunov, ki sta zaostala 1,88 sekunde.