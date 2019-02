Papež označil duhovnike, ki prežijo na otroke, za orodje hudiča

Vatikan, 24. februarja - Papež Frančišek je ob zaključku konference o zaščiti otrok danes v Vatikanu označil duhovnike, ki prežijo na otroke, za orodje hudiča. Tovrstnega krutega dejanja ne more upravičiti nobena razlaga, je dejal in obljubil, da katoliška cerkev v prihodnje ne bo več prikrivala zločinov pedofilskih duhovnikov, kot je bilo to v preteklosti.