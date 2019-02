Rajmond Debevec v zlati sredini

New Delhi, 24. februarja - Najboljši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec je na uvodni tekmi svetovnega pokala v tej sezoni v indijskem New Delhiju zasedel 35. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj. Debevec je v kraljevski strelski disciplini zadel 1165 krogov, od tega 387 v klečečem, 398 v ležečem in 380 v stoječem položaju.