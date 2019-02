Protesti proti Vučiću dvanajsti teden zapored

Beograd/Podgorica, 24. februarja - V Beogradu in več drugih srbskih mestih so se v soboto zvečer znova odvili protesti proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Protestniki so se pod sloganom Eden od petih milijonov na ulice odpravili dvanajsti teden zapored, tudi tokrat se jih je zbralo več tisoč, poročajo tuje tiskovne agencije.