Višnarjeva in Lampičeva tretji v kvalifikacijah na SP v Seefeldu

Seefeld, 24. februarja - Slovenski smučarski tekačici Katja Višnar in Anamarija Lampič sta bili tretji v kvalifikacijah ekipnega sprinta v klasičnem slogu na svetovnem prvenstvu v Seefeldu. Za Rusinjama Natalijo Neprjajevo in Julijo Belorukovo, ki sta bili najhitrejši, sta zaostali 53 stotink. Drugi sta bili Švicarki Laurien Van Der Graaf in Nadine Fähndrich (+0,42).