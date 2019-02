Dončić znova sedel, Dragić prvič po več kot dveh mesecih na parketu

Salt Lake City, 24. februarja - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA zaradi bolečine v gležnju izpustil že drugo zaporedno tekmo. Brez njega so Dallas Mavericks znova klonili, s 109:125 so v gosteh izgubili z Utah Jazz. Na parket pa se je po več kot dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe kolena vrnil drugi Slovenec v NBA Goran Dragić.