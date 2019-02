Na zasedanju svetovnih parlamentarcev v New Yorku tudi trije Slovenci

New York, 24. februarja - Predsednik odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec (SD) in člana odbora Nataša Sukič (Levica) ter Branislav Rajić (SMC) so se konec tedna na sedežu ZN v New Yorku udeležili letnega zasedanja Inter-parlamentarne unije (IPU) na temo iskanja rešitev za vse večje izzive multilateralizma.