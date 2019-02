V Ljubljani dobrodelna večerja za pomoč otrokom z rakom

Ljubljana, 24. februarja - Ljubljanska restavracija Divino je v soboto v sodelovanju s hvarsko restavracijo Gariful in drugimi pripravila dobrodelno večerjo, na kateri so z dražbami zbrali 14.800 evrov za Ustanovo za pomoč otrokom z rakom za nakup intravenoznih črpalk. Največ, 3500 evrov, so iztržili za dres nogometnega zvezdnika Lionela Messija.