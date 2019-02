Ljubljana, 23. februarja - Sedmi krog drugega ženskega košarkarskega prvenstva je prinesel derbi vodilnih med Triglavom in Cinkarno Celje. Boljše so bile Celjanke, ki so na Gorenjskem slavile z 58:54. Uspešna je bila tudi tretjeuvrščena Akson Ilirija, ki je v gosteh premagala Ježico s 65:56.