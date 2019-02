Orkanska burja na Hrvaškem povzročila veliko škodo

Split, 23. februarja - Na območju Splita so zaradi orkanske burje center za nujno pomoč v zadnjih 20 urah poklicali najmanj tisočkrat, gasilci pa so okoli stokrat odšli na teren, da bi odstranili padla drevesa in predmete s cest in vozil. Močna burja, sunki katere so dosegli tudi 191 kilometrov na uro, je veliko škodo povzročila v Makarski z okolico.