Grško-kazahstanski finale v Franciji

Marseille, 23. februarja - Grk Stefanos Cicipas in Kazahstanec Mihail Kukuškin sta finalista teniškega turnirja ATP v Marseillu z nagradnim skladom 668.000 evrov. Prvopostavljeni Grke je v polfinalu izločil tretjega nosilca, Belgijca Davida Goffina, s 7:6 in 6:2, Kukuškin pa je bil s 6:4 in 6:4 boljši od Francoza Uga Humberta.