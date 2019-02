Na meji med Kolumbijo in Venezuelo napeto

Caracas, 23. februarja - Na meji s Kolumbijo je danes v Venezueli prišlo do spopada med venezuelsko vojsko in več deset ljudmi, ki protestirajo proti zaprtju meje. Varnostne sile so jih razgnale s solzivcem. Danes naj bi sicer skušali podporniki opozicijskega voditelja Juana Guaidoja iz Kolumbije v Venezuelo prinesti humanitarno pomoč.