Dvoršakova v prvi tretjini nastopajočih v New Delhiju

New Delhi, 23. februarja - Slovenska strelka Živa Dvoršak je na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala v indijskem New Delhiju osvojila 25. mesto v disciplini zračna puška. Ljubljančanka je zadela 626,1 kroga, do preboja v veliki finale pa sta jo ločila dva kroga. Na tekmi je nastopila tudi Urška Kuharič in v konkurenci 101 strelke s 621,9 kroga zasedla 45. mesto.