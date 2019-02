Močan veter povzroča težave na Hrvaškem in drugod na Balkanu

Zagreb/Sarajevo/Herceg Novi, 23. februarja - Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori in Kosovu močan veter povzroča težave. Na Hrvaškem je zaradi orkanske burje, ki je ponekod dosegala hitrost nad 150 kilometrov na uro, moten promet, poročajo o več požarih. V Dalmaciji so prekinjene trajektne povezave z otoki. V Splitu so izmerili rekordni sunek burje doslej - 176 kilometrov na uro.