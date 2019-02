Objavljen razpis za oddajo prijav za EPK 2025

Ljubljana, 24. februarja - V petkovem uradnem listu in na spletni strani ministrstva za kulturo je objavljen razpis za oddajo prijav za kandidaturo za slovensko mesto, ki se bo v 2025 okitilo z nazivom Evropske prestolnice kulture. Mesta kandidati morajo namero o vložitvi prijave poslati najpozneje do 30. novembra, pravilno izpolnjene razpisne obrazce pa do konca leta.