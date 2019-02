Trije britanski ministri pozivajo k preložitvi brexita

London, 23. februarja - Trije britanski ministri so danes pozvali k preložitvi brexita, če sporazum o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije v britanskem parlamentu ne bo potrjen v prihodnjih dneh. Iz kabineta premierke Therese May so ob tem sporočili, da se mora vlada osredotočiti na iskanje dogovora z EU.