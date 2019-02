Na cezarjih velika zmaga za film Ko izgubiš vse

Pariz, 23. februarja - Na petkovi podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar je slavil film Ko izgubiš vse v režiji Xavierja Legranda, ki je prejel cezarja za najboljši film in za najboljši izvirni scenarij. Nagrajena je bila tudi glavna igralka filma Lea Drucker. Častnega cezarja so izročili legendarnemu ameriškemu igralcu in režiserju Robertu Redfordu.