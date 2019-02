Nov dober teden za newyorške borzne indekse

New York, 23. februarja - Osrednji newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov dober teden, pri čemer je Dow Jones napredoval že deveti teden zapored, širši indeks S&P 500 pa četrti. Indeksi so v petek napredovali zaradi upanja, da se bosta Washington in Peking le uspela dogovoriti glede trgovine.