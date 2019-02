Trump optimističen glede dogovora s Kitajsko, pričakuje srečanje s Xijem v marcu

Washington, 22. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu trgovinskih pogovorov med kitajskimi in ameriškimi predstavniki, ki se te dni nadaljujejo v Washingtonu, vnovič izrazil optimizem glede možnosti končnega dogovora. To ocenjuje kot precejšnjo in pričakuje srečanje s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom marca v svojem kompleksu Mar-a-Lago na Floridi.