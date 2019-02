Hrvaška policija odpravile težave z računalniki

Zagreb, 22. februarja - Hrvaško notranje ministrstvo je sporočilo, da so odpravili težave z računalniškim sistemom ter da vse naloge zdaj opravljajo, kot je običajno. Potrdili so, da je čez dan prišlo do prekinitve delovanja računalniškega sistema ministrstva, zaradi katere so določena dela potekala počasneje kot običajno, posebej pa je bilo to čutiti na mejnih prehodih.