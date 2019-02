Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 2.)

Ljubljana, 22. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim pisale o domnevnih kaznivih dejanjih pri poslu z maketo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom in o tem, da je slovenski predsednik Borut Pahor na dvodnevnem obisku v Bruslju povedal, da je Evropska komisija v primeru arbitraže zamudila idealno priložnost, da bi poudarila pomen vladavine prava.