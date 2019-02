Letalski promet med EU in Otokom nemoten tudi v primeru brexita brez dogovora

Bruselj, 22. februarja - Letalski promet med EU in Veliko Britanijo bo potekal nemoteno tudi v primeru izstopa Otoka iz EU brez dogovora, izhaja iz dogovora, ki so ga v Bruslju danes parafirali evropski pogajalci. Letalske družbe z britansko licenco bodo lahko s trenutnimi varnostnimi certifikati v EU poslovale do devet mesecev po brexitu.